Легендарний хорватський півзахисник завершив кар’єру – джерело

Експівзахисник каталонської Барселони та національної збірної Хорватії Іван Ракитич вирішив завершити кар’єру.

Про це інформує Ніколо Скіра.

37-річний хорват вирішив "повісити бутси на цвях" і тепер буде працювати у структурі Хайдука, за який він виступав останнім часом.

До цього Іван грав за Базель, Шальке, Севілью, Барселону та Аль-Шабаб. Також Ракитич провів 106 матчів за збірну Хорватії, у складі якої був срібним призером чемпіонату світу.

Хорват вигравав Лігу чемпіонів (2015 рік) та двічі – Лігу Європи (2014, 2023 роки). Чотири рази ставав чемпіоном Іспанії та володарем Кубку Іспанії, а ще – був переможцем клубного чемпіонату світу.

Нещодавно Ракитич заявляв, що ще не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього.