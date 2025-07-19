Легенда Барселони та збірної Хорватії став технічним директором Хайдука

Колишній футболіст Барселони, Севільї та збірної Хорватії Іван Ракитич став технічним директором Хайдука.

Про це повідомила пресслужба колективу зі Спліту.

37-річний ексгравець став помічником спортивного директора Горана Вучевича та відповідатиме за футболістів та технічний персонал команди.

Ivan Rakitić danas je i službeno preuzeo funkciju tehničkog direktora Hajduka. 🤝



Ivane, čestitamo. Želimo ti da u novoj ulozi budeš uspješan kao i u prethodnoj! ❤️💙 pic.twitter.com/wS22k0jt0M — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 17, 2025

Зазначимо, що саме у Хайдуку Ракитич завершив кар'єру. Минулого сезон він зіграв 39 матчів, у яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Кар'єру хавбек починав у Базелі, потім грав за Шальке, Севілью та Барселону.

Раніше повідомлялось, що екстренер Хайдука Дженнаро Гаттузо очолив збірну Італії.