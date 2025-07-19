Легенда Барселони та збірної Хорватії став технічним директором Хайдука
Хайдук Спліт
Колишній футболіст Барселони, Севільї та збірної Хорватії Іван Ракитич став технічним директором Хайдука.
Про це повідомила пресслужба колективу зі Спліту.
37-річний ексгравець став помічником спортивного директора Горана Вучевича та відповідатиме за футболістів та технічний персонал команди.
Зазначимо, що саме у Хайдуку Ракитич завершив кар'єру. Минулого сезон він зіграв 39 матчів, у яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.
Кар'єру хавбек починав у Базелі, потім грав за Шальке, Севілью та Барселону.
Раніше повідомлялось, що екстренер Хайдука Дженнаро Гаттузо очолив збірну Італії.