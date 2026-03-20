Колишня зірка Барселони оцінив легендарний гол Антунеша у ворота Евертона в Лізі Європи

У мережі набирає популярності відео, в якому легендарний ексгравець Барселони Іван Ракитич переглядає та оцінює найкращі голи в історії Ліга Європи УЄФА.

Серед яскравих моментів у добірці опинився і добре знайомий українським уболівальникам епізод – розкішний гол Віторіну Антунеша у складі Динамо у ворота Евертон.

Йдеться про пам'ятний матч, у якому кияни розгромили англійський клуб із рахунком 5:2 та впевнено пробилися до чвертьфіналу турніру.

Читайте також : Відео Фанати все пам'ятають: Ярмоленко потрапив до символічної збірної Вест Гема

Реакція Ракитича на цей удар була більш ніж позитивною. Хорват не приховував захоплення і зазначив:

"Це дуже добрий гол. Я колись грав проти цього хлопця в Іспанії. Мені подобається цей гол".

Нагадаємо, у червні 2025 року Антунеш офіційно завершив кар'єру гравця. Його останньою командою був Пашуш де Ферейра.

Невдовзі колишній футболіст київського Динамо розпочав тренерську кар'єру, очоливши португальський клуб Фреамунде.