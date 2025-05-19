Я ще не прийняв жодного рішення: Ракитич – про завершення кар'єри

Знаменитий хорватський півзахисник Іван Ракитич відреагував на інформацію про завершення кар’єри гравця наприкінці поточного сезону.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Дякую за ваші повідомлення. Емоції – це частина футболу, але я не приймав жодних рішень чи офіційних оголошень. Попереду ще є робота, перш ніж я повішу бутси на цвях", – заявив Ракитич.

37-річний ветеран з літа минулого року виступає за Хайдук. Ракитич відомий перш за все за виступами за Севілью та Барселону в 2011 – 2024 роках. Також захищав кольори Базеля, Шальке та Аль-Шабаба.

У 2007 – 2019 роках провів 106 матчів і забив 15 голів за збірну Хорватії, з якою став срібним призером ЧС-2018. У 2016 році з Барселоною став переможцем Ліги чемпіонів.

Напередодні інший легендарний гравець каталонського клубу залишив клуб четвертого дивізіону Іспанії.