Калюжний: Виклик у збірну – це краще, ніж вихідні

Хавбек Олександрії Іван Калюжний розповів, як дізнався про виклик у збірну України на жовтневі матчі Ліги націй.

Про це він розповів у коментарі для пресслужби УАФ.

"Коли мені подзвонили зі збірної, після слів, що мене довикликають, я був схвильований. Але це була моя мрія. Я працював, намагався робити усе, що від мене залежить, на футбольному полі, щоб потрапити сюди. Дякую, що так склалося. Дуже радий цьому.

Нічого не довелося скасовувати, тому що ми з дружиною планували або залишитися в Олександрії, або з'їздити в Київ. Але виклик в збірну – це краще для мене, ніж вихідні. Першими дізналися хлопці з команди Олександрії та тренер. Вони мене першими привітали.

Багатьох футболістів зі збірної я вже знав. Ми перетиналися з ними в Динамо, з академії Металіста є гравці. Так само, старші футболісти, які грали у Динамо – Яремчук, Михайліченко, Тимчик. Я багатьох знав, але давно не спілкувалися. Але коли грав проти них, то спілкувалися", – сказав Калюжний.