Калюжний: Виклик у збірну – це краще, ніж вихідні
Хавбек Олександрії Іван Калюжний розповів, як дізнався про виклик у збірну України на жовтневі матчі Ліги націй.
Про це він розповів у коментарі для пресслужби УАФ.
"Коли мені подзвонили зі збірної, після слів, що мене довикликають, я був схвильований. Але це була моя мрія. Я працював, намагався робити усе, що від мене залежить, на футбольному полі, щоб потрапити сюди. Дякую, що так склалося. Дуже радий цьому.
Нічого не довелося скасовувати, тому що ми з дружиною планували або залишитися в Олександрії, або з'їздити в Київ. Але виклик в збірну – це краще для мене, ніж вихідні. Першими дізналися хлопці з команди Олександрії та тренер. Вони мене першими привітали.
Багатьох футболістів зі збірної я вже знав. Ми перетиналися з ними в Динамо, з академії Металіста є гравці. Так само, старші футболісти, які грали у Динамо – Яремчук, Михайліченко, Тимчик. Я багатьох знав, але давно не спілкувалися. Але коли грав проти них, то спілкувалися", – сказав Калюжний.
Футболіст також розповів, що вже познайомився з наставником національної команди.
"Поки що все йде без хвилювань. Із Ребровим привіталися. Хочеться показати себе, відчувати себе комфортно, тренуватися та допомагати національній команді. Ігровий номер – це взагалі не важливо. Мені вже дали номер 18, і все добре. Раніше під ним не грав", – додав Іван.
Нагадаємо, матч проти Грузії збірна України проведе 11 жовтня (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.