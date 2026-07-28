Новим титульним партнером Карпат стала 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада

Львівські Карпати оголосили про співпрацю з новим титульним партнером. Відтепер у гравців буде майоріти емблема 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Відтепер на футболках Карпат буде розміщена емблема 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади – воїнів, які щодня захищають Україну, її свободу та незалежність", - йдеться в повідомленні.

Символом славетної бригади, заснованої 3 травня 1992 року та тісно пов'язаної зі Львовом, є крилатий білий лев на темно-бордовому щиті — у традиційному кольорі десантників. Здиблений лев уособлює рідне місто, а полум'яний меч Архистратига Михаїла в його лапах символізує заступництво покровителя десантних військ.

Раніше повідомлялося, що Карпати оформили трансфер бразильського гравця Фелліпе Вієйри Кардозу.