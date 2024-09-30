Ключовий гравець Кривбаса назвав терміни відновлення від травми

Камерунський захисник Кривбаса Іван Дібанго планує незабаром повернутися на поле.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Зараз я дуже засмучений, адже це моя перша серйозна травма у професійній кар'єрі, через яку я не можу тренуватися протягом цілого місяця. Пауза в моїй кар'єрі – це випробування для мене. Але всі мене підтримують. Впевнений, все буде гаразд. Я справді не знаю, як це сталося. Пам'ятаю, що дивився на м'яч, який летів вище голови, а потім несподівано відчув ніби електричний удар по тілу. Це все, що я пам’ятаю з того моменту.

Лікарі? Спочатку я був у Києві, де спеціалісти мені сказали, що відновлення триватиме чотири місяці. Але невдовзі зі мною зв'язався наш клубний доктор, який заспокоїв та пояснив, що це не перша така травма у команді, тому з його досвіду для відновлення може знадобитися від місяця до півтора. Я вірю, що все буде гаразд, і я дуже скоро повернуся на поле", – розповів Дібанго.