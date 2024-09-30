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Ключовий гравець Кривбаса назвав терміни відновлення від травми

Олександр Булава — 30 вересня, 14:30
Ключовий гравець Кривбаса назвав терміни відновлення від травми
Іван Дібанго
ФК Кривбас

Камерунський захисник Кривбаса Іван Дібанго планує незабаром повернутися на поле.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Зараз я дуже засмучений, адже це моя перша серйозна травма у професійній кар'єрі, через яку я не можу тренуватися протягом цілого місяця. Пауза в моїй кар'єрі – це випробування для мене. Але всі мене підтримують. Впевнений, все буде гаразд. Я справді не знаю, як це сталося. Пам'ятаю, що дивився на м'яч, який летів вище голови, а потім несподівано відчув ніби електричний удар по тілу. Це все, що я пам’ятаю з того моменту.

Лікарі? Спочатку я був у Києві, де спеціалісти мені сказали, що відновлення триватиме чотири місяці. Але невдовзі зі мною зв'язався наш клубний доктор, який заспокоїв та пояснив, що це не перша така травма у команді, тому з його досвіду для відновлення може знадобитися від місяця до півтора. Я вірю, що все буде гаразд, і я дуже скоро повернуся на поле", – розповів Дібанго.

Нагадаємо, 22-річний камерунець травмувався у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого берега.

Дібанго виступає у складі Кривбасу з вересня 2022 року. Спочатку він грав на правах оренди з естонської Левадії, однак у лютому криворіжці викупили його контракт.

Наразі Кривбас посідає сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату маючи в активі 11 очок. Наступний матч команда зіграє 6 жовтня проти київського Динамо.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Іван Дібанго

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