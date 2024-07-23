Торіно підписав форварда Саутгемптона
Італійський Торіно підписав форварда Саутгемптона Че Адамса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із 28-річним футболістом підписано до 30 червня 2027 року. Він перейшов до "гранатових" на правах вільного агента.
Минулим клубом гравця був англійський Саутгемптон, за який він у минулому сезоні провів 46 матчів, забив 17 голів та віддав 6 результативних передач. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 15 млн євро.
Раніше Торіно віддали свого центрального захисника Алессандро Буонджорно в Наполі.