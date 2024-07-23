Італійський Торіно підписав форварда Саутгемптона Че Адамса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 28-річним футболістом підписано до 30 червня 2027 року. Він перейшов до "гранатових" на правах вільного агента.

Минулим клубом гравця був англійський Саутгемптон, за який він у минулому сезоні провів 46 матчів, забив 17 голів та віддав 6 результативних передач. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 15 млн євро.

Adams è un nuovo giocatore del Toro! ✍️🐂 pic.twitter.com/Ajm3xebHlZ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 23, 2024

Раніше Торіно віддали свого центрального захисника Алессандро Буонджорно в Наполі.