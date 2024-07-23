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Торіно підписав форварда Саутгемптона

Андрій Яросименко — 23 липня, 15:35
Торіно підписав форварда Саутгемптона

Італійський Торіно підписав форварда Саутгемптона Че Адамса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 28-річним футболістом підписано до 30 червня 2027 року. Він перейшов до "гранатових" на правах вільного агента.

Минулим клубом гравця був англійський Саутгемптон, за який він у минулому сезоні провів 46 матчів, забив 17 голів та віддав 6 результативних передач. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 15 млн євро.

Раніше Торіно віддали свого центрального захисника Алессандро Буонджорно в Наполі.

Саутгемптон Торіно

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