Наполі оголосив про трансфер захисника збірної Італії

Наполі підписав центрального захисника Торіно та збірної Італії Алессандро Буонджорно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 25-річним італійцем розрахований до 2029 року. Інші деталі угоди не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 40 млн євро, що стало третім найдорожчим трансфером в історії Наполі після Віктора Осімхена (77,5 млн, Лілль) та Ірвінга Лосано (45 млн, ПСВ).

У минулому сезоні Буонджорно відіграв 31 матч, забив 3 м'ячі та віддав 1 асист. Оборонець був у заявці збірної Італії на Євро-2024, проте не зіграв на турнірі жодної хвилини.