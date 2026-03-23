Сидів у телефоні на лаві запасних: зірковий футболіст потрапив у скандал в Бразилії

Під час матчу між Корінтіанс та Фламенго (1:1) стався незвичний епізод за участю нападника Мемфіса Депая.

Форварда помітили на лаві запасних із телефоном у руках, що одразу привернуло увагу тренерського штабу. Один із асистентів підійшов до гравця та попросив прибрати пристрій.

Епізод швидко розлетівся соцмережами та викликав хвилю обговорень серед фанатів.

🚨💣 Memphis Depay was on his phone on the bench during the Corinthians vs Flamengo match — until an assistant from the technical staff walked over and told him to put it away.



— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 23, 2026

Згодом Депай пояснив ситуацію, зробивши публічну заяву. Футболіст використовував телефон не для розваг, а щоб зв'язатися з медичним штабом у Нідерландах.

Футболіст наразі відновлюється після травми і не міг допомогти команді на полі, однак вирішив залишитися поруч із партнерами та підтримати їх під час гри.

Just to clarify my moment with the phone was pure to communicate with the medical staff in the Netherlands at that moment.

I came outside to show support to my team while I could’ve stayed inside the dressing room with the injury.

I'm Upset with the result of the game as well.… — Memphis Depay (@Memphis) March 23, 2026

Раніше повідомлялося, що Депаю зробили презент у вигляді діамантового персня, створеного спеціально на честь його рекордних досягнень у збірній Нідерландів.