Сидів у телефоні на лаві запасних: зірковий футболіст потрапив у скандал в Бразилії
Під час матчу між Корінтіанс та Фламенго (1:1) стався незвичний епізод за участю нападника Мемфіса Депая.
Форварда помітили на лаві запасних із телефоном у руках, що одразу привернуло увагу тренерського штабу. Один із асистентів підійшов до гравця та попросив прибрати пристрій.
Епізод швидко розлетівся соцмережами та викликав хвилю обговорень серед фанатів.
Згодом Депай пояснив ситуацію, зробивши публічну заяву. Футболіст використовував телефон не для розваг, а щоб зв'язатися з медичним штабом у Нідерландах.
Футболіст наразі відновлюється після травми і не міг допомогти команді на полі, однак вирішив залишитися поруч із партнерами та підтримати їх під час гри.
