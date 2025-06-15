Агент Довбика розповів, чи залишить українець Рому влітку

Агент українського нападника Артема Довбика Олексій Люндовський висловився про перспективи футболіста в італійському клубі.

Слова функціонера наводить Український футбол.

Дійсно, клуб шукає ще одного нападника, щоб підвищити атакувальний потенціал команди, це абсолютно нормально для клубу з найвищими цілями на наступний сезон.



Я в постійному контакті з керівництвом клубу і питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється", – розповів Люндовський.