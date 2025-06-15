Агент Довбика розповів, чи залишить українець Рому влітку
Довбик і Гуммельс
AS Roma
Агент українського нападника Артема Довбика Олексій Люндовський висловився про перспективи футболіста в італійському клубі.
Слова функціонера наводить Український футбол.
"Це повна маячня (про можливий відхід, – прим.), Артем найкращий бомбардир Роми минулого сезону, забив у свій перший сезон в Ромі 17 голів, це більше ніж їх такі визнані бомбардири як Едін Джеко, Абель Бальбо або Руді Феллер у свої дебютні сезони в Ромі, і досвідчений Гасперіні дуже розраховує на Артема у новому сезоні.
Дійсно, клуб шукає ще одного нападника, щоб підвищити атакувальний потенціал команди, це абсолютно нормально для клубу з найвищими цілями на наступний сезон.
Я в постійному контакті з керівництвом клубу і питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється", – розповів Люндовський.
Нагадаємо, Довбик перебрався в Рому влітку 2024 року з Жирони за 30 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що "вовки" готуються продовжити контракт з іншим футболістом клубу.