Аталанта підписала захисника збірної Італії

Аталанта підписала флангового захисника Торіно і збірної Італії Рауля Белланова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією ЗМІ, Белланова обійшовся Аталанті понад 20 мільйонів євро. Контракт з гравцем розрахований на п'ять років — до літа 2029 року.

Минулого сезону 24-річний італієць провів 39 матчів за Торіно, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 7 асистів. Також захисник провів 2 матчі за збірну Італії, у яких результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше клуб повідомив про продовження контракту з головним тренером Джан П'єро Гасперіні. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, "бергамаски" здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.