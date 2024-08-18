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Гасперіні продовжить контракт з Аталантою

Станіслав Лисак — 18 серпня, 09:36
Гасперіні продовжить контракт з Аталантою
Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні підпише нову угоду з бергамасками.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

66-річний італійський фахівець продовжить контракт до 2026 року з можливістю пролонгації ще на один сезон. Зарплатня Гасперіні складе 5,5 млн євро на рік. Чинна угода спливає влітку 2025-го.

Нагадаємо, що під керівництвом Джан-П'єро Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.

Зазначимо, що після перемоги в фіналі ЛЄ італійський тренер відмовив клубу Англійської Прем'єр-ліги.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Чемпіонат Італії, Серія А

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