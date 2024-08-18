Гасперіні продовжить контракт з Аталантою
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Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні підпише нову угоду з бергамасками.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
66-річний італійський фахівець продовжить контракт до 2026 року з можливістю пролонгації ще на один сезон. Зарплатня Гасперіні складе 5,5 млн євро на рік. Чинна угода спливає влітку 2025-го.
Нагадаємо, що під керівництвом Джан-П'єро Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.
Зазначимо, що після перемоги в фіналі ЛЄ італійський тренер відмовив клубу Англійської Прем'єр-ліги.