Гасперіні продовжить контракт з Аталантою

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні підпише нову угоду з бергамасками.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

66-річний італійський фахівець продовжить контракт до 2026 року з можливістю пролонгації ще на один сезон. Зарплатня Гасперіні складе 5,5 млн євро на рік. Чинна угода спливає влітку 2025-го.

🔜📝 Gian Piero #Gasperini will sign the contract extension with #Atalanta until 2026 (€5,5M/year) + the option for 2027. #transfers https://t.co/TQg11grAmE — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2024

Нагадаємо, що під керівництвом Джан-П'єро Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.

Зазначимо, що після перемоги в фіналі ЛЄ італійський тренер відмовив клубу Англійської Прем'єр-ліги.