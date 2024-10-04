Деле Аллі: історія падіння талановитого гравця, який може замінити Малиновського в Дженоа

Нещодавно стало відомо, що Дженоа розглядає колишнього хавбека Тоттенгема та Евертона Деле Аллі в якості заміни Руслану Малиновському, який вибув на тривалий термін через травму.

Багато хто, ймовірно, вже забув, як свого часу цей англійський парубок розривав англійську Премʼєр-лігу та забивав неймовірні голи у футболці "шпор".

Редакція сайту Чемпіон вирішила трохи освіжити памʼять футбольним фанатам і розповісти, хто має замінити українського півзахисника у стані "грифонів".

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Деле Аллі, один із найяскравіших англійських талантів свого покоління, народився 11 квітня 1996 року в тихому містечку Мілтон-Кінс. Його шлях до слави не був усіяний лише успіхами, але з ранніх років стало зрозуміло – цей хлопець володіє рідкісним даром на полі. З дитинства Деле був пристрасним шанувальником футболу, завжди грав у дворові матчі, де його талант почав виблискувати.

В академію місцевого клубу МК Донс він потрапив у підлітковому віці, і відтоді його зірка невпинно підіймалася. Перший великий прорив стався у 2012 році, коли він дебютував за першу команду у віці всього 16 років. Цей момент став початком його кар’єри, що обіцяла великі звершення. На полі Деле демонстрував чудову техніку, нестримну енергію та надзвичайне бачення гри, що робило його непередбачуваним суперником.

NESTE DIA: Em 2012, Dele Alli, aos 16 anos, fazia sua estréia pelo MK Dons.pic.twitter.com/udenG31GAq — Vídeos de Futebol (@Vidfute) November 2, 2017

Його вплив на команду стрімко зростав, а талант був настільки очевидним, що тренери все частіше довіряли йому вирішальні моменти матчів. У сезоні 2014-2015 років Аллі став однією з ключових фігур, які допомогли Мілтон-Кінс Донс здобути підвищення до Чемпіоншипу – другого за рангом футбольного дивізіону Англії. Цей успіх став важливим етапом у кар’єрі молодого гравця.

Талант Деле не міг залишитися непоміченим, і незабаром до нього надійшла пропозиція, яка змінила його життя – перехід до одного з провідних клубів Англії, Тоттенгем. У 2015 році він підписав контракт з клубом, де йому вдалося вийти на абсолютно новий рівень.

Дебют гравця у Прем’єр-лізі одразу ж привернув увагу футбольної спільноти: юний півзахисник з’явився на полі не просто як новачок, а як майстер своєї справи, з неперевершеним чуттям до гри.

З кожним матчем Деле демонстрував все більше свого таланту. Його швидкість прийняття рішень, техніка та здатність проникати крізь захист суперника стали справжнім головним болем для будь-якого опонента. У сезоні 2015/16, першому для нього у Тоттенгемі, він забив 10 голів у Прем’єр-лізі, що для 19-річного гравця було феноменальним результатом. Але це були не просто голи – це були шедеври. Його знамените взяття воріт Крістал Пелас у січні 2016 року, коли він підійняв м’яч над захисником і миттєво відправив його у кут воріт, стало моментом, що вписав його ім’я в історію клубу.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Dele Alli'nin Crystal Palace'a attığı gol! 💯pic.twitter.com/pIcNBQxHIu — A Spor (@aspor) August 16, 2022

Деле Аллі став символом нової ери Тоттенгема, яку очолював амбітний тренер Маурісіо Почеттіно. Вони разом створили команду, здатну кинути виклик грандам Прем’єр-ліги. Аллі був серцем цієї команди: його гра у центрі поля та атакувальний інстинкт робили його ключовою фігурою. Вміння знаходити партнерів на полі, майстерно контролювати м’яч та завдавати точних ударів зробили його одним із найнебезпечніших півзахисників у лізі.

Сезон 2016/17 став для Деле Аллі тріумфом: він забив 18 голів у Прем’єр-лізі і отримав визнання як один із найкращих молодих гравців світу. Його ім’я лунало серед футбольних фанатів по всьому світу, а Тоттенгем дедалі більше наближався до вершини англійського футболу, виступаючи у Лізі чемпіонів.

Деле Аллі на полі був сміливим, технічним та вільним. Він не боявся брати на себе відповідальність, приймаючи рішення в найбільш критичні моменти матчів. Впродовж кількох років він залишався однією з найяскравіших зірок англійського футболу, доводячи, що його історія успіху тільки починається.

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Після стрімкого злету Деле Аллі, який зробив його однією з найпомітніших постатей англійського футболу, подальша кар’єра склалася не так вдало, як очікувалося. У перші роки виступів за Тоттенгем, він став центральною фігурою у команді та зіркою Прем’єр-ліги, але поступово його форма почала знижуватися.

Після сезону 2017/18, коли Аллі все ще демонстрував високий рівень гри, поступово стало помітно, що гравець починає втрачати впевненість. Травми, втома і, можливо, психологічний тиск через високі очікування почали негативно впливати на його продуктивність на полі. З приходом Жозе Моурінью у Тоттенгем у 2019 році, ситуація ще більше загострилася. Моурінью спочатку публічно підтримував Аллі, але згодом почав його критикувати за недостатню працездатність та дисципліну. Аллі все рідше з’являвся в основному складі й все частіше залишався на лаві запасних.

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Попри це, він намагався повернутися на свій попередній рівень, але успіху не досяг. У Тоттенгемі все більше з’являлися інші гравці, і Аллі втратив свою ключову роль у команді.

На початку 2022 року Деле перейшов до Евертона, сподіваючись перезапустити свою кар’єру в новому клубі. Однак і там йому не вдалося закріпитися. Проблеми з травмами та адаптацією до нової системи гри продовжували переслідувати Аллі, і його гра не відповідала тим стандартам, які він встановив на початку своєї кар’єри. У 2023 році він був відправлений в оренду до турецького Бешикташа, але і цей період не приніс йому відродження кар’єри.

У липні 2023 року Деле Аллі дав відверте інтерв'ю Гері Невіллу в шоу The Overlap, яке стало резонансним. У ньому футболіст вперше відкрито розповів про своє важке дитинство та складні стосунки з батьками.

Аллі з раннього віку зіштовхнувся з труднощами. Його мати мала проблеми з алкоголем, а батько залишив родину, коли Деле був ще маленьким. У 6 років він пережив сексуальне насильство, а вже у 8 років почав вживати наркотики. Через нестабільну ситуацію вдома у 13 років його передали на виховання родині друга по футболу, яка фактично замінила йому сім'ю.

В інтерв'ю Аллі також розповів про почуття занедбаності, яке супроводжувало його протягом усього життя. Це привело його до боротьби з депресією, через що він звернувся до реабілітаційного центру, щоб подолати внутрішні травми та повернутися на поле.

Зараз англійський футболіст залишився без клуба. Контракт з Евертоном добіг кінця, тому нікому не потрібний хавбек сидить і чекає свого шансу. У соцмережах він активно показує, що тренується і готовий повернутися до виступів на високому рівні.

Хоч Аллі все ще залишається талановитим гравцем, який колись захоплював фанатів по всьому світу, його кар’єра в останні роки пережила спад. Проте, багато хто вірить, що він може ще віднайти свою форму, якщо зуміє подолати труднощі й знову знайти натхнення, яке принесло йому славу на початку кар’єри.