Дженоа може закрити позицію Малиновського ексзіркою збірної Англії

Колишній півзахисник Тоттенгема Деле Аллі потрапив у сферу інтересів Дженоа.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

За інформацією інсайдера, генуезький клуб попросив інформацію про 28-річного англійця. Зазначимо, що з 1 липня 2024 року Аллі перебуває без клубу, а востаннє він виходив на поле ще в лютому 2023-го.

Свої найкращі роки Деле провів у Тоттенгемі. У складі "шпор" він провів 269 матчів, у яких забив 67 голів та віддав 58 асистів. Втім, з часом талановитий атакувальний хавбек почав згасати. Він намагався реанімувати кар’єру в Евертоні та Бешикташі, але ці спроби успіхом не увінчалися.

Як зізнався Аллі в одному з інтерв’ю, його ігровий спад пов’язаний із ментальними проблемами. Гравець розповідав, що в ранньому дитинстві до нього домагався друг матері, і після того він став на невірний шлях, почавши палити та торгувати наркотиками.

Навесні цього року Аллі заявив про свої амбіції повернутися до складу збірної Англії та зіграти на чемпіонаті світу-2026.