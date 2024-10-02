Балотеллі може стати одноклубником Малиновського

34-річний італійський нападник Маріо Балотеллі запропонував свої послуги клубу Сері А Дженоа, за який виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра в соцмережі X.

Повідомляється, що ексфорвард збірної Італії прагне повернутися до Серії А. Крім Дженоа, гравець запропонував свої послуги ще одному клубу італійської еліти.

Водночас пріоритетом для "грифонів", як і раніше, залишається підписання півзахисника. Дженоа шукає заміни для травмованого Малиновського.

Серед кандидатів називаються Антоніо Кандрева, експівзахисник Барселони, Інтера та ПСЖ Рафінья, а також колишній півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко.

У сезоні-2023/24 34-річний нападник зіграв 16 матчів за турецький Аданадемірспор, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу. Наразі легендарний італійський форвард числиться як вільний агент. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 650 тисяч євро.

Нагадаємо, нещодавно Балотеллі заявив, що відхилив кілька різних пропозицій, адже хоче повернутися до Серії А.