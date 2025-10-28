В Англії голкіпер забив гол на останніх секундах і став героєм матчу проти колишнього клубу

У футбольному світі з’явився новий герой – воротар Бенфліта Фло Жизлетт, який зробив справжнє диво у матчі Кубка старших ліг Ессекса проти свого колишнього клубу Кенві Айленд.

Коли матч уже добігав кінця, а рахунок був 1:0 на користь господарів, команда Бенфліт заробила кутовий. Жизлетт покинув свої ворота і приєднався до партнерів в атаці, і саме він став головним героєм моменту!

Після подачі з кутового воротар потужним ударом лівою ногою відправив м’яч у сітку, зрівнявши рахунок і викликавши справжній вибух емоцій на трибунах.

Here’s the last minute equaliser from Flo last night before he went on to save two penalties in the shootout! What a hero!



The travelling support yesterday was unbelievable, thanks so much to the hundreds that came to cheer us on!



Next up Saturday vs White Ensign at Woodside! pic.twitter.com/tSaFeP0o00 — Benfleet FC (@Benfleet_FC) October 22, 2025

Але це був лише початок – у серії пенальті Фло Жизлетт відбив два удари, подарувавши своїй команді перемогу та вихід до наступного раунду турніру.

Раніше повідомлялося, що юний голкіпер з Казахстану пропустив курйозний гол прямим ударом з центра поля.