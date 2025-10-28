В Англії голкіпер забив гол на останніх секундах і став героєм матчу проти колишнього клубу
У футбольному світі з’явився новий герой – воротар Бенфліта Фло Жизлетт, який зробив справжнє диво у матчі Кубка старших ліг Ессекса проти свого колишнього клубу Кенві Айленд.
Коли матч уже добігав кінця, а рахунок був 1:0 на користь господарів, команда Бенфліт заробила кутовий. Жизлетт покинув свої ворота і приєднався до партнерів в атаці, і саме він став головним героєм моменту!
Після подачі з кутового воротар потужним ударом лівою ногою відправив м’яч у сітку, зрівнявши рахунок і викликавши справжній вибух емоцій на трибунах.
Але це був лише початок – у серії пенальті Фло Жизлетт відбив два удари, подарувавши своїй команді перемогу та вихід до наступного раунду турніру.
