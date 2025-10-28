Українська правда
В Англії голкіпер забив гол на останніх секундах і став героєм матчу проти колишнього клубу

Богдан Войченко — 28 жовтня 2025, 14:22
Скріншот
У футбольному світі з’явився новий герой воротар Бенфліта Фло Жизлетт, який зробив справжнє диво у матчі Кубка старших ліг Ессекса проти свого колишнього клубу Кенві Айленд.

Коли матч уже добігав кінця, а рахунок був 1:0 на користь господарів, команда Бенфліт заробила кутовий. Жизлетт покинув свої ворота і приєднався до партнерів в атаці, і саме він став головним героєм моменту!

Після подачі з кутового воротар потужним ударом лівою ногою відправив м’яч у сітку, зрівнявши рахунок і викликавши справжній вибух емоцій на трибунах.

Але це був лише початок у серії пенальті Фло Жизлетт відбив два удари, подарувавши своїй команді перемогу та вихід до наступного раунду турніру.

Раніше повідомлялося, що юний голкіпер з Казахстану пропустив курйозний гол прямим ударом з центра поля.

Англія ВІДЕО гол Історія дня