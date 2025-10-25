Фейл дня: юний голкіпер з Казахстану пропустив гол прямим ударом з центра поля

Неймовірний момент стався у матчі Першої ліги Казахстану, який уже встиг розлетітися мережею. Молодий воротар Кайрат-Жастар Шерхан Калмурза став героєм дня, але не з тієї причини, про яку мріє кожен голкіпер.

Під час гри проти столичного клубу SD Family, що завершилася розгромом 1:5, 83-я хвилина принесла справжній фейл.

Півзахисник гостей Артур Дадаханов вирішив пробити просто з центра поля, і м’яч неймовірною дугою залетів прямо у ворота алматинців. Калмурза не встиг повернутися після виходу вперед і лише спостерігав, як шкіряний красиво влетів у сітку.

Ефектний гол став головною подією матчу, затьмаривши навіть рахунок. У соцмережах цей епізод уже називають одним із найкурйозніших і водночас найкрасивіших у сезоні.

За підсумками чемпіонату Кайрат-Жастар посів шосте місце у турнірній таблиці, набравши 40 очок, а Дадаханов своїм ударом, схоже, увійшов у історію ліги.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Ньюкасла відзначився шикарним асистом у Лізі чемпіонів, кинувши м'яч рукою на 59 метрів.