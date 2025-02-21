Стрімкий прогрес: як парі з власником Бернлі допомагає Траффорду проводити свій найкращий сезон

Голкіпер Бернлі Джеймс Траффорд розповів дивовижну історію про те, як парі з міноритарним власником команди Джей Джей Уоттом допомагає йому проводити свій найкращий сезон в кар'єрі.

Футболіст дав відверте інтерв'ю Sky Sports.

"Одного разу я із жартом запропонував Уотту залишити Бернлі, щоб відновити ігрову кар'єру та приєднатись до Цинцинатті. Він мені відповів, що зробить саме як, якщо я до завершення сезону не пропущу жодного голу", – розповів Траффорд.

Цікаво, що цей діалог відбувся напередодні Нового року. На той момент голкіпер пропустив всього дев'ять м'ячів і з того часу почав грати один "сухий" матч за іншим.

Зазначимо, що Уотт з 2011 по 2020 роки виступав за команду Х'юстон з НФЛ, а завершував кар'єру в американському футболі в Арізоні Кардіналз.

Траффорд встиг зіграти вже 11 матчів, в яких не пропустив жодного голу.

На додаток, футболіст відбив два пенальті в матчі проти Сандерленда в межах 27 туру Чемпіоншипу від Вілсона Ісідора, один з яких відбувся на 90+7 хвилині.

"Якщо відкинути уточнення, в який момент матчу це відбулось, то залишиться лише те, що я просто взяв два пенальті", – розсміявся голкіпер.

Востаннє Траффорд пропускав ще 21 грудня 2024 року у матчі проти Вотфорда – тоді у ворота Джеймса відзначився Квадво Баа, але його Бернлі все одно здобув перемогу.

Сьогодні "бордові" зіграють поєдинок 34 туру Чемпіоншипу проти Шеффілда Венсдей. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом, а Траффорд, як очікується, буде у стартовому складі команди.

Зазначимо, що Бернлі є одним з головних претендентів на промоушн, посідаючи третю сходинку турнірної таблиці, яке дає право зіграти у плейоф за вихід до АПЛ.

Втім, у наступному сезоні Траффорд може вже не зіграти за команду – у послугах 22-річного голкіпера зацікавлений Ньюкасл.