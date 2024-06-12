Маркевич: Збірна України може серйозно вистрілити на Євро-2024

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич вважає, що наразі збірна України є найсильнішою за часів незалежності та може серйозно вистрілити на Євро-2024.

Його слова передає Український футбол.

"Україна на Євро-2024 стовідсотково має виходити з такої групи. У нас зараз найсильніша збірна за весь час незалежності. Навіть сильніша за ту, що пробилась до 1/4 фіналу на чемпіонаті світу в Німеччині у 2006 році з Шевченком і Ребровим у складі.

Головне, щоб нам ще трішки фортуна посміхнулась, дещиці фарту не завадить. Команда Сергія Реброва може дуже серйозно вистрілити на Євро-2024", — сказав наставник.

Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

На груповому етапі чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.