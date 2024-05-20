Брест уперше в історії кваліфікувався в Лігу чемпіонів

Брест переміг Тулузу в межах останнього 34 туру французької Ліги 1 та кваліфікувався в Лігу чемпіонів сезону-2024/2025.

Підопічні Еріка Руа посіли третю сходинку турнірної таблиці та обійшли на два очки Лілль. Зазначимо, що бронза Ліги 1 дає право зіграти відразу на груповому етапі ЛЧ.

Для "піратів" цей результат став найбільшим досягненням в історії клубу, який було засновано в 1950 році. Раніше найвищою позицією в чемпіонаті для Бреста було восьме місце сезону-1986/1987.