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Брест уперше в історії кваліфікувався в Лігу чемпіонів

Станіслав Лисак — 20 травня, 07:59
Брест уперше в історії кваліфікувався в Лігу чемпіонів

Брест переміг Тулузу в межах останнього 34 туру французької Ліги 1 та кваліфікувався в Лігу чемпіонів сезону-2024/2025.

Підопічні Еріка Руа посіли третю сходинку турнірної таблиці та обійшли на два очки Лілль. Зазначимо, що бронза Ліги 1 дає право зіграти відразу на груповому етапі ЛЧ.

Для "піратів" цей результат став найбільшим досягненням в історії клубу, який було засновано в 1950 році. Раніше найвищою позицією в чемпіонаті для Бреста було восьме місце сезону-1986/1987.

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Ліга чемпіонів

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