Флік не хоче підписувати довгостроковий контракт із Барселоною

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що не прагне підписати довгостроковий контракт із каталонським клубом.

60-річного німецького фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Я справді насолоджуюся роботою в Барселоні. Персонал, гравці – всі неймовірні. Атмосфера фантастична, як у сім’ї. Мені подобається жити в Барселоні, я сповнений енергії та ідей, як покращити цю команду.

Але я не з тих тренерів, які підписують трирічний контракт, щоби почуватися в безпеці. Я хочу працювати на цей клуб, найкращий клуб світу, крок за кроком. На даний момент у мене контракт ще на рік, а потім подивимося. Якщо всі будуть задоволені – ми рухатимемося далі разом. Але я зосереджений на сьогоденні – нам потрібно виконати ще багато роботи", – заявив тренер.