Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Флік не хоче підписувати довгостроковий контракт із Барселоною

Олег Дідух — 12 квітня 2025, 16:16
Флік не хоче підписувати довгостроковий контракт із Барселоною
Ханс-Дітер Флік
ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що не прагне підписати довгостроковий контракт із каталонським клубом.

60-річного німецького фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Я справді насолоджуюся роботою в Барселоні. Персонал, гравці – всі неймовірні. Атмосфера фантастична, як у сім’ї. Мені подобається жити в Барселоні, я сповнений енергії та ідей, як покращити цю команду.

Але я не з тих тренерів, які підписують трирічний контракт, щоби почуватися в безпеці. Я хочу працювати на цей клуб, найкращий клуб світу, крок за кроком. На даний момент у мене контракт ще на рік, а потім подивимося. Якщо всі будуть задоволені – ми рухатимемося далі разом. Але я зосереджений на сьогоденні – нам потрібно виконати ще багато роботи", – заявив тренер.

Флік очолює Барселону з літа минулого року, його контракт діє до червня 2026 року. Раніше повідомлялося про те, що німецький фахівець може продовжити контракт до 2027 року.

Барселона Ханс-Дітер Флік

Ханс-Дітер Флік

Барселона веде переговори про новий контракт Фліка
Флік прокоментував феноменальну перемогу над Боруссією в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Флік заблокував трансфер вінгера Ліверпуля у Барселону
Флік – про матч з Бенфікою: Нам потрібно бути обережнішими
Він є кандидатом: Флік – про перспективи нападника Барселони отримати Золотий мʼяч

Останні новини