Аморім оцінив можливість повернення Антоні у Манчестер Юнайтед
Антоні
Реал Бетіс
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відмовився коментувати можливість повернення Антоні у команду після оренди у Бетісі.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Я планую майбутнє, але не хочу про це говорити прямо зараз. Я сконцентрований лише на наступному матчі", – коротко відповів Аморім.
Окрім того, португалець висловися про лідера "манкуніанців" Бруно Фернандеша.
"Він не піде з команди. Йому 30, але він ще молодий і може грати по 50 матчів за сезон. Це той тип футболіста, який нам подобається, тому ні, він не залишить клуб", – сказав наставник МЮ.
Нагадаємо, Антоні приєднався до Бетісу на правах оренди цієї зими й з того часу зіграв 12 матчів у всіх турнірах за "огірків", в яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.
На рахунку Бруно 16+18 за системою "гол+пас" у 44 матчах за "червоних дияволів".
Раніше повідомлялось, що Аморім запланував провести кадрову революцію під час літнього трансферного вікна.