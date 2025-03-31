Іско: Бетісу потрібно почати збирати гроші, щоб викупити Антоні

Хавбек Бетіса Іско висловив своє захоплення впливом на гру команди від Антоні, якого він хоче бачити своїм одноклубником на постійній основі.

Слова 32-річного іспанця наводить сайт Альфредо Педулли.

"Біло-зелені" орендували 25-річного бразильця у Манчестер Юнайтед до кінця нинішнього сезону. І з першого ж матчу вінгер почав вражати усіх нових одноклубників, серед яких є й Іско.

"Ми помітили зміни відтоді, як він приїхав, він багато чого привносить до нашої гри. Нам потрібно зібрати кошти, щоб побачити, чи зможемо ми повернути його ще на один рік. Він здивував нас усіх своєю скромністю та бажанням допомогти", – сказав Іско.

З моменту свого переїзду до Іспанії Антоні зіграв у 12 матчах Бетіса в усіх турнірах. У цих іграх футболіст записав на свій рахунок 4 голи та 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що вчора, 30 березня, Бетіс здобув вольову перемогу в андалусійському дербі із Севільєю.

Раніше хавбек Барселони Педрі поговорив про свої шанси виграти у майбутньому Золотий м'яч.