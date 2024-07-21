Кепа може замінити Луніна в Реалі

Мадридський Реал може підписати воротаря Челсі Кепу Аррісабалагу, якщо український голкіпер команди Андрій Лунін покине клуб.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті та тренерський штаб цінували Кепу як гравця та професіонала, який ніколи не скаржився.

Іспанський воротар чекає на рішення Реала та Андрія Луніна, який може покинути команду в літнє трансферне вікно.

⚪️🇪🇸 More on Kepa. His plan to wait for Real Madrid is clear and decided, based on what will happen with Lunin’s exit.



Ancelotti and his staff appreciated Kepa as player but also as top professional last season, never complaining.



Real could bring him back if Lunin leaves. pic.twitter.com/z8fbMDKzQd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2024

Нагадаємо, минулого сезону Аррісабалага виступав за Реал на правах оренди. Спочатку він був основним воротарем, але потім Лунін виграв у нього конкуренцію.

Раніше повідомлялося, що мадридський клуб та Челсі можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить до Лондона, а Кепа — в Мадрид. При цьому англійський колектив доплатить за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро.

Напередодні Лунін розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.