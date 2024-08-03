Де Хеа може приєднатися до клубу Серії А

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа може відновити кар'єру в італійській Фіорентині.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Іспанського воротаря запропонували підписати "фіалкам" в якості вільного агента. Де Хеа просить контракт до 2026 року із зарплатою 2,5 млн євро на рік та бонуси.

Італійський посередник працює над трансфером 33-річного голкіпера після того, як зірвався його перехід у Дженоа.

David #DeGea has been offered to #Fiorentina as a free agent. The goalkeeper asks a contract until 2026 with a salary of €2,5M/year + bonuses. An italian intermediary is working to move him after the talks collapsed with Genoa last week. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2024

Давід Де Хеа є вільним агентом після того, як у 2023 році покинув Манчестер Юнайтед. Іспанець не має клубу вже понад рік.

Нагадаємо, що в попередньому сезоні Фіорентина завершила чемпіонат на восьмій сходинці та кваліфікувалася у Лігу конференцій.