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Де Хеа може приєднатися до клубу Серії А

Станіслав Лисак — 3 серпня, 07:37
Де Хеа може приєднатися до клубу Серії А

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа може відновити кар'єру в італійській Фіорентині.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Іспанського воротаря запропонували підписати "фіалкам" в якості вільного агента. Де Хеа просить контракт до 2026 року із зарплатою 2,5 млн євро на рік та бонуси.

Італійський посередник працює над трансфером 33-річного голкіпера після того, як зірвався його перехід у Дженоа.

Давід Де Хеа є вільним агентом після того, як у 2023 році покинув Манчестер Юнайтед. Іспанець не має клубу вже понад рік.

Нагадаємо, що в попередньому сезоні Фіорентина завершила чемпіонат на восьмій сходинці та кваліфікувалася у Лігу конференцій.

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