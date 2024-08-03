Де Хеа може приєднатися до клубу Серії А
Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа може відновити кар'єру в італійській Фіорентині.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Іспанського воротаря запропонували підписати "фіалкам" в якості вільного агента. Де Хеа просить контракт до 2026 року із зарплатою 2,5 млн євро на рік та бонуси.
Італійський посередник працює над трансфером 33-річного голкіпера після того, як зірвався його перехід у Дженоа.
Давід Де Хеа є вільним агентом після того, як у 2023 році покинув Манчестер Юнайтед. Іспанець не має клубу вже понад рік.
Нагадаємо, що в попередньому сезоні Фіорентина завершила чемпіонат на восьмій сходинці та кваліфікувалася у Лігу конференцій.