Де Хеа може стати одноклубником Малиновського

Іспанський голкіпер Давід де Хеа може відновити кар'єру в італійській Дженоа.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, агенти воротаря зв'язалися з клубом Серії А. Іспанець готовий оформити перехід, але керівництво Дженоа поки не прийняло остаточного рішення.

#Calciomercato | #Genoa, per la porta #DeGea ha dato apertura al progetto rossoblù — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 26, 2024

Де Хеа є вільним агентом пілся того, як у 2023 році покинув Манчестер Юнайтед. 33-річний воротар не має клубу вже понад рік.

Нагадаємо, що за Дженоа виступає український півзахисник Руслан Малиновський. У минулому сезоні гравець забив 4 м'ячі та віддав 2 асисти у 30 матчах.