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Де Хеа може стати одноклубником Малиновського

Владислав Уткін — 26 липня, 22:52
Де Хеа може стати одноклубником Малиновського

Іспанський голкіпер Давід де Хеа може відновити кар'єру в італійській Дженоа.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, агенти воротаря зв'язалися з клубом Серії А. Іспанець готовий оформити перехід, але керівництво Дженоа поки не прийняло остаточного рішення.

Де Хеа є вільним агентом пілся того, як у 2023 році покинув Манчестер Юнайтед. 33-річний воротар не має клубу вже понад рік.

Нагадаємо, що за Дженоа виступає український півзахисник Руслан Малиновський. У минулому сезоні гравець забив 4 м'ячі та віддав 2 асисти у 30 матчах.

Де Геа Дженоа Руслан Малиновський

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