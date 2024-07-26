Де Хеа може стати одноклубником Малиновського
Іспанський голкіпер Давід де Хеа може відновити кар'єру в італійській Дженоа.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, агенти воротаря зв'язалися з клубом Серії А. Іспанець готовий оформити перехід, але керівництво Дженоа поки не прийняло остаточного рішення.
Де Хеа є вільним агентом пілся того, як у 2023 році покинув Манчестер Юнайтед. 33-річний воротар не має клубу вже понад рік.
Нагадаємо, що за Дженоа виступає український півзахисник Руслан Малиновський. У минулому сезоні гравець забив 4 м'ячі та віддав 2 асисти у 30 матчах.