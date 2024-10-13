Іспанія завдяки ляпу Шмейхеля здолала Данію: огляд матчу Ліги націй

Чинний чемпіон Європи Іспанія мінімально обіграла Данію у межах 3 раунду Ліги націй УЄФА.

Огляд матчу

Долю поєдинку вирішив епізод на 79-й хвилині гри. Півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді завдав удару з-за меж штрафного майданчика з яким не зміг впоратись 37-річний голкіпер данців Каспер Шмейхель.

Після трьох турів іспанці з 7 очками очолюють групу 4 дивізіону A. Данія здобула дві перемоги в трьох матчах та йде другою.

Ліга націй УЄФА-2024/253 тур, 12 жовтня

Дивізіон A, Група 4

Іспанія – Данія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 79 Субіменді

Іспанія: Рая, Грімальдо, Лапорт, Вівіан, Порро, Руїс, Субіменді, Оярсабаль (Баена, 62), Педрі (Меріно, 62), Ямаль (Гомес, 90+3), Мората (Хоселу, 78).

Данія: Шмейхель, Нельссон, Вестергор, Крістенсен, Крістіансен, Ба, Хейб'єрг, Юлманд, Гронбек (Хойлунд, 78), Дольберг (Поульсен, 73), Еріксен (Ісаксен, 73).

Нагадаємо, напередодні Україна мінімально перемогла Грузію, а Нідерланди ледь врятувалися від поразки Угорщині. З результатами всіх матчів попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.