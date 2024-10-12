Хорватія закамбечила проти Шотландії, Болгарія та Люксембург у грубому матчі голів не забивали: результати 3 туру Ліги націй

Сьогодні, 12 жовтня, проходять 8 матчів у Лізі націй.

У першому матчі ігрового дня Косово на виїзді перемогло Литву. У другому слоті відбулося два поєдинки – Хорватія оформила камбек проти Шотландії, а Болгарія та Люксембург розписали нульову нічию. Зазначимо, що болгари та люксембуржці на дві команди отримали 11 жовтих карток.

Ліга націй-2024/25

3 тур, 12 жовтня

Литва – Косово 1:2 (0:1)

Голи : 0:1 – Жегрова, 0:2 – Красники 65, 1:2 – Голубіцкас 84

Хорватія – Шотландія 2:1 (1:1)

Голи : 0:1 – Крісті 33, 1:1 – Матанович 36, 2:1 – Крамарич 70

Болгарія – Люксембург 0:0

Також сьогодні пройдуть ще 5 матчів. Усі вони розпочнуться о 21:45: Іспанія – Данія, Польща – Португалія, Сербія – Швейцарія, Білорусь – Північна Ірландія, Кіпр – Румунія.

Нагадаємо, напередодні Україна мінімально перемогла Грузію, а Нідерланди ледь врятувалися від поразки Угорщині. З результатами всіх матчів попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.