В Іспанії закликали не проводити ЧС-2030 спільно з Марокко

Іспанія може відмовитися від проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року спільно з Марокко.

Про це повідомляє El Mundo.

Парламентська група Sumar зареєструвала у Конгресі Іспанії законодавчу ініціативу, в якій закликала відмовитися від проведення наступного мундіалю спільно з Марокко.

Такий заклик пов'язаний із подіями, які відбуваються в іспанському місті Сеута, куди минулого тижня увірвалися десятки тисяч мароканських нелегальних мігрантів. Це спричинило масштабні порушення правопорядку в місті. Іспанія звинувачує Марокко у сприянні цьому нашестю нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, ЧС-2030 має пройти у Іспанії, Португалії та Марокко. При цьому, стартові поєдинки турніру планується провести в Південній Америці.

Зазначимо, що під час спроби прорватися на територію Іспанії загинула марокканська футболістка Фатен Бен Амар Ель-Азізі.