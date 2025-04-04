Президент УЄФА розкритикував ідею ФІФА розширити кількість учасників ЧС-2030

Президент УЄФА Александер Чеферін виступив проти ініціативи ФІФА збільшити кількість учасників чемпіонату світу 2030 року.

Слова 57-річного словенця наводить The Athletic.

Про розширення мундіалю-2030 на початку березня цього року заговорив президент Уругвайської футбольної асоціації Ігнасіо Алонсо. На його думку, варто допустити до турніру 64 команди на честь ювілею (перший чемпіонат світу пройшов у 1930 році).

Під час Конгресу УЄФА в Белграді Чеферін дав зрозуміти, що йому не подобається ця ідея Алонсо.

"Для мене ця пропозиція була ще більш несподіваною, ніж для вас. Я думаю, що це погана ідея: це погана ідея для самого чемпіонату світу, і це погана ідея для наших відбіркових матчів. Тому я не підтримую її. Я не знаю, звідки вона взялася, але дивно, що ми нічого не знали до цієї пропозиції на Раді ФІФА", – сказав Чеферін.

Нагадаємо, що в грудні минулого року ФІФА обрала країн-господарок чемпіонату світу 2030 року, якими стали Іспанія, Португалія та Марокко.

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що він не зміг отримати місце у Виконкомі УЄФА через політичні причини.