Керівництво Боруссії Дортмунд провело зустріч з ще одним екстренером МЮ

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік невдовзі може повернутись до клубної роботи.

Про це повідомляє Talksport.

Фахівець зацікавив Боруссію Дортмунд, яка нещодавно звільнила Нурі Шахіна.

"Джмелі" провели декілька таємних зустрічей із колишнім наставником Манчестер Юнайтед. Боси клубу зацікавлені у підписанні фахівця як зараз, так і майбутнім літом.

Окрім "манкуніаців", Рангнік тренував РБ Лейпциг, Шальке, Гоффенхайм, а також працював на адміністративних посадах у Зальцбургу, Нью-Йорку та Локомотиві.

Раніше беззаперечним фаворитом на посаду головного тренера Боруссії вважався Ерік тен Гаг, який цього сезону залишив МЮ. Втім, дортмундці відмовились від послуг нідерландця та звернулись до екстренера Баварії.

Зазначимо, що сьогодні Боруссія зіграє матч восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Сайт "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.