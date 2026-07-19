Іспанія і Аргентина завдали найменшої кількості ударів за перший тайм в історії фіналів ЧС
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Збірні Іспанії та Аргентини на двох завдали лише трьох ударів по воротах суперника за перший тайм фіналу чемпіонату світу-2026.
Про це повідомляє Opta.
У першому таймі було завдано лише трьох ударів у бік воріт. Це найнижчий показник у фіналах чемпіонатів світу в історії з моменту, відколи ведеться такого роду статистика (з 1966 року).
Усіх цих трьох ударів завдала збірна Іспанії, в той час як Аргентина не била по воротах Унаї Сімона жодного разу. Це перший випадок в історії виступів аргентинців на чемпіонатах світу, коли за перший тайм вони жодного разу не пробили по воротах суперника з 1966 року.
З трьох ударів іспанців два були у бік воріт. Тим не менш, за перерву команди пішли за нульової нічиєї на табло.