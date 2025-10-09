Врятувати відбір на неприступному острові: прев‘ю матчу Ісландія – Україна

Вже в п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе надважливий матч відбору на чемпіонат світу 2026, який пройде в 3 країнах: США, Канаді та Мексиці. О 21:45 наші зіграють у Рейк'явіку проти збірної Ісландії.

"Чемпіон" анонсує, можливо, вирішальну гру для команди Сергія Реброва.

Диспозиція

Стабільність – напевно, так можна схарактеризувати черговий вибір Реброва. Повернення Малиновського скоріше це підкреслює, ніж спростовує: цей "новачок" другий після Матвієнка за кількістю матчів у всьому ростері. Так, є один повноцінний дебютант в особі Велетня, але зовсім їх не бути просто не могло, з такою кількістю травм. Назаренко з Гуцуляком викликані, хоча сиділи на лавці в останніх матчах Полісся – причому програли конкуренцію не якимось іноземцям, а Брагару з Велетнем.

Заявка збірної України

Воротарі: Трубін, Різник, Бущан

Захисники: Забарний, Матвієнко, Бондар, Сваток, Конопля, Михайличенко, Миколенко, Тимчик

Півзахисники: Калюжний, Ярмолюк, Бражко, Шапаренко, Малиновський, Бондаренко, Судаков, Циганков, Гуцуляк, Назаренко, Зубков, Волошин

Нападники: Ванат, Довбик

Але Брагару, якраз, не викликаний – і в цьому Реброва навіть можна зрозуміти. Потрібно вирішувати серйозне та складне завдання, і для цього тренер кличе тих, кого кликав раніше. Кадрова революція могла бути можливою лише за умови зміни тренера – а якщо немає одного, немає й іншого.

Травм багато. Зінченко, Яремчук та Циганков були б 2-м, 4-м та 5-м за кількістю матчів у цьому складі, але травмовані усі. З менш основних, але все ж дуже важливих гравців відсутні Тимчик і Лунін. Це удар по кістяку, по тих напрацюваннях, які сяк-так вдалося награти Реброву за три роки роботи в збірній.

Що ж, тим сильніша позиція Трубіна – нехай Різник і грає зараз добре, але Анатолій грає на два турніри вище. Напевно, немає сумнівів щодо всіх чотирьох основних захисників – і тут важко уникнути слів "на жаль". Матвієнко зараз на піку індивідуальної кризи, але зараз, коли він ще й капітанські пов'язки всіх команд, за які грають, зібрав його замінити складно. З інших гравців питань немає: Конопля та Забарний, навпаки, вийшли на пік кар'єри, Миколенко тримає свій високий рівень.

У півзахисті дивує відсутність Очеретька, який у попередніх матчах грав за збірну, у тому числі з перших хвилин. Але тут той випадок, коли потрібно прибрати мінорний тон: дуже вже класне покоління півзахисників у нас виросло! Малиновський, Судаков, Ярмолюк, Бражко, Калюжний, Бондаренко – у такій конкуренції, дійсно, Олегу буде складно розраховувати на якісь хвилини, навіть за всього його універсалізму. Враховуючи, що Судаков та Ярмолюк зараз просто у вогні, через них може будуватися сама гра.

А тепер повертаємось до мінорного тону. У лінії атаки Циганков вкотре травмувався, коли був найпотрібнішим. Назаренко із Гуцуляком тепер явно на спаді, до відсутності Ярмоленка в заявці вже треба починати звикати - чи впорається із завданням Велетень ? А ще дуже класно в Динамо грає Волошин – і щодо нього те саме питання.

І, звичайно, найскладніше питання щодо бомбардира. Яремчука немає, і Ребров вирішив на його місце не викликати взагалі нікого – вже виглядає як окреслення проблеми (в УПЛ жоден українець не забив більше 4 м'ячів) . Довбик у Ромі грає мало, хоча відзначитися вже встиг – а ось Ванат у Жироні відразу став лідером . З іншого боку, у Жироні Довбик був таким лідером, що Ванату про це тільки мріяти... Реброва чекає важкий вибір – і, що прикро, цього разу навіть "підстрахуватися" джокером-Яремчуком не вийде.

У тилу суперника

За іменами "вікінги" нас, звичайно, не перевершують. Третє покоління Гудйонсенів – це, звичайно, сильний сюжет, але давайте будемо чесними: ця династія тому і грає майже без перерв, що конкуренція у 400-тисячній країні є супернизькою.

У збірну все ще викликаються представники ісландського чемпіонату, який дуже слабкий: навіть Зоря громила їхнього чемпіона у своєму останньому єврокубковому поході. Викликаються і відверті ветерани, які перебувають "на заробітках" (Гуннарссон з катарської Аль-Гарафи, до останнього часу ще і Гудмундссон з чемпіонату ОАЕ), і гравці відвертої периферії – таких клубів, як турецькі Самсунспор і Камимпаша, данський Хорсенс.

Безперечно, лідери є, але їх дуже мало. Альберт Гудмундссон – безумовно, великий майстер. Від співпраці з Русланом Малиновським у Дженоа він виграв більше: вже грає за Фіорентину, забив Поліссю в Лізі конференцій. Хокон Харальдсон – "десятка" Лілля, добре розпочав сезон. Але якщо говорити про справжні "топи", то на цьому, мабуть, що і все.

ksi.is

Гудйонсенів у збірній двоє багато в чому тому, що травмований Оррі Оскарссон – бомбардир із Реала Сосьєдад. Проти нього було б важче, ніж проти гравців із Блекберна та Мальме... В обороні навіть складно виділити лідера: Гуннарссон приїжджає з катарського клубу саме тому, що нові круті оборонці у збірній не виросли. Усі його напарники по лінії оборони репрезентують дуже слабкі колективи.

Але всі ми чудово розуміємо, що у випадку з ісландцями подібні прикидки нічого не означають. Якщо у нас ціла низка гравців у збірній постійно грає гірше, ніж у клубах, то ісландці вміють демонструвати найкращий футбол саме у національній команді. Хто з героїв 2010-х зміг проявити себе на клубному рівні? Гільфі Сігурдссон, та й то відносно. Але разом та команда з Аргентиною внічию грала, із групи на ЧС виходила – про перемогу над нашими я навіть не говорю.

Важливим з погляду збірної подією виглядає те, що ще один їхній воротар почав отримувати ігрову практику. І яку! Еліас Олафсон став регулярно грати за Мідт'юллан – і допоміг йому здобути сенсаційну перемогу в Ноттінгемі. Ще один вартовий воріт – це для ісландців дуже важливо, тому що на цій позиції дефіцит кадрів відчувався чи не найбільше. Хокон Вальдімарссон , звичайно, одноклубник Ярмолюка , але він сидить на лавці Брентфорда, а Антон Ейнарссон грає у дуже слабкому чемпіонаті Ісландії.

Що кажуть букмекери​

Згідно з котируваннями, Україна залишається фаворитом зустрічі. На її перемогу котирування приблизно дорівнюють 2,40, тоді як на перемогу ісландців – близько 2,90. Нічия йде за 3,40.

Турнірні розклади

Все просто: Ісландія і так попереду на два очки, поразка фактично викреслить нашу збірну з боротьби. "-5" за три тури відіграти можна, але не в тих випадках, коли один із матчів на полі Франції. Азербайджан, нагадаю, ісландці у першому колі винесли 5:0.

Орієнтовний склад

Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Ярмолюк, Судаков – Велетень, Ванат, Назаренко

Прогноз "Чемпіона"

Нічия – 1:1.