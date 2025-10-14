Огляд видовищного матчу кваліфікації ЧС-2026 між Ісландією та Францією

Збірна Ісландії вдома зіграла внічию з Францією у межах 4-го туру відбору на ЧС-2025.

Огляд матчу

Ісландія після поразки Україні приймала на своєму полі Францію. Гості активно розпочали зустріч та змарнували декілька вигідних нагод, щоб відкрити рахунок. Натомість Ісландія використала чи не єдиний момент у першому таймі – Палссон після навісу у штрафну першим зорієнтувався та проштовхнув м'яч у сітку.

У другій половині гри французи стараннями Нкунку спочатку зрівняли рахунок, а через 5 хвилин вийшли вперед – Матета замкнув простріл з флангу.

Майже одразу Ісландія використала вихід віч-на-віч з голкіпером, який реалізував Глінссон.

Чемпіонат світу 2026 – європейська кваліфікація

13 жовтня, Група D

Ісландія – Франція 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Палссон, 1:1 – 63 Нкунку, 1:2 – 68 Матета, 2:2 – 70 Глінссон

Зауважимо, що матч 4 туру відбору на ЧС-2026 Україна – Азербайджан завершився з рахунком 2:1.