Змінив спортивне громадянство. Форвард Інтера виступить на ЧС-2026 за збірну Кот-д’Івуара

Французький нападник міланського Інтера Анж-Йоан Бонні виступатиме за збірну Кот-д'Івуара.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Ще у березні повідомлялося про те, що Бонні змінить спортивне громадянство на івуарійське. Тепер же процедура зміна громадянства була оформлена юридично. Церемонія презентації Бонні в якості гравця збірної Кот-д'Івуару відбулася у консульстві країни в Мілані.

Очікується, що Бонні потрапить у заявку збірної Кот-д'Івуару на чемпіонат світу 2026 року. На груповому етапі мундіалю суперниками івуарійців будуть збірні Еквадору, Тунісу та Швеції.

Бонні провів 19 матчів і забив 6 голів на молодіжні збірні Франції різних вікових категорії, проте до дорослої збірної не викликався жодного разу. Форвард народився у Франції, проте має івуарійське коріння.

Нагадаємо, влітку минулого року Бонні перейшов у Інтер із Парми за 23 мільйони євро. У поточному сезоні на рахунку нападника 7 голів і 7 асистів у 44 матчах у всіх турнірах.