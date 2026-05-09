Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Змінив спортивне громадянство. Форвард Інтера виступить на ЧС-2026 за збірну Кот-д’Івуара

Олег Дідух — 9 травня 2026, 19:00
Змінив спортивне громадянство. Форвард Інтера виступить на ЧС-2026 за збірну Кот-д’Івуара
Анж-Йоан Бонні
ФК Інтер

Французький нападник міланського Інтера Анж-Йоан Бонні виступатиме за збірну Кот-д'Івуара.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Ще у березні повідомлялося про те, що Бонні змінить спортивне громадянство на івуарійське. Тепер же процедура зміна громадянства була оформлена юридично. Церемонія презентації Бонні в якості гравця збірної Кот-д'Івуару відбулася у консульстві країни в Мілані.

Очікується, що Бонні потрапить у заявку збірної Кот-д'Івуару на чемпіонат світу 2026 року. На груповому етапі мундіалю суперниками івуарійців будуть збірні Еквадору, Тунісу та Швеції.

Бонні провів 19 матчів і забив 6 голів на молодіжні збірні Франції різних вікових категорії, проте до дорослої збірної не викликався жодного разу. Форвард народився у Франції, проте має івуарійське коріння.

Нагадаємо, влітку минулого року Бонні перейшов у Інтер із Парми за 23 мільйони євро. У поточному сезоні на рахунку нападника 7 голів і 7 асистів у 44 матчах у всіх турнірах.

Кот-д'Івуар Чемпіонат світу-2026 з футболу Анж-Йоан Бонні

Анж-Йоан Бонні

Форвард Інтера змінив спортивне громадянство
Кот-д’Івуар може натуралізувати Бонні
Попрощалися з молодшими Індзагі та Станковичами – тепер треба перезавантажити команду. Як проводить літо Інтер
Інтер оголосив про підписання форварда Парми

Останні новини