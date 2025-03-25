Іран кваліфікувався на чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці

Збірна Ірану з футболу гарантувала вихід на чемпіонат світу-2026, що проходитиме в США, Канаді та Мексиці.

Іранська команда зіграла внічию з Узбекистаном у 8 турі відбіркового етапу на мундіаль, що гарантувало їм місце в першій двійці групи A, що дозволяє напряму кваліфікуватися на ЧС.

Збірна Ірану з футболу всьоме зіграє на чемпіонаті світу. Раніше вони кваліфікувалися на мундіаль у 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 та 2022. Однак жодного разу іранській національній команді не вдалося подолати перший етап змагань.

Іранці стали другою азійською командою, що вийшли на чемпіонат світу. Першими це зробили представники Японії. Також кваліфікацію подолала Нова Зеландія, обігравши Нову Каледонію.

Ще 4 путівки від Азії буде розіграно до кінця групового турніру, а шість збірних зіграють у додатковому раунді плейоф.

Чемпіонат світу-2026 пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір вперше пройде у розширеному складі із 48 учасників.

Напередодні визначився останній суперник збірної України на груповому етапі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.