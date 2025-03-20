Визначився перший учасник ЧС-2026, який пробився на турнір через кваліфікацію

Збірна Японії стала першою командою, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026.

20 березня японці перемогли Бахрейн у відбірному раунді ЧС-2026 (група С). Збірна набрала 19 очок та достроково виграла свою групу.

Ще 5 путівок від Азії буде розіграно до кінця групового турніру, а шість збірних зіграють у додатковому раунді плейоф.

Чемпіонат світу-2026 пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір вперше пройде у розширеному складі із 48 учасників.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування європейського відбору ЧС-2026 збірна України потрапила до групи D, де зіграє з переможцем чвертьфіналу Ліги націй-2024/2025 Франція – Хорватія, а також із командами Ісландії та Азербайджану.