Юніон Сент-Жилуаз уперше за 90 років став чемпіоном Бельгії

Роял Юніон Сент-Жилуаз переміг Гент та вперше за 90 років здобув титул чемпіона Бельгії з футболу.

Команда з Брюсселя здобула 4 перемоги поспіль на фініші сезону та зуміла випередити Брюгге в турнірній таблиці на три залікові пункти.

Роял Юніон в сезоні-2025/2026 дебютує в Лізі чемпіонів, а Брюгге гратиме у кваліфікації за вихід в етап ліги ЛЧ.

Генк та Андерлехт гратимуть у відбірковому етапі до Ліги Європи, а Антверпен зустрінеться з Шарлеруа у матчі за право грати в Лізі конференцій.