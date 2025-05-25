Юніон Сент-Жилуаз уперше за 90 років став чемпіоном Бельгії
Юніон Сент-Жилуаз
Роял Юніон Сент-Жилуаз переміг Гент та вперше за 90 років здобув титул чемпіона Бельгії з футболу.
Команда з Брюсселя здобула 4 перемоги поспіль на фініші сезону та зуміла випередити Брюгге в турнірній таблиці на три залікові пункти.
Роял Юніон в сезоні-2025/2026 дебютує в Лізі чемпіонів, а Брюгге гратиме у кваліфікації за вихід в етап ліги ЛЧ.
Генк та Андерлехт гратимуть у відбірковому етапі до Ліги Європи, а Антверпен зустрінеться з Шарлеруа у матчі за право грати в Лізі конференцій.