Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Юніон Сент-Жилуаз уперше за 90 років став чемпіоном Бельгії

Станіслав Лисак — 25 травня 2025, 23:22
Юніон Сент-Жилуаз уперше за 90 років став чемпіоном Бельгії
Юніон Сент-Жилуаз

Роял Юніон Сент-Жилуаз переміг Гент та вперше за 90 років здобув титул чемпіона Бельгії з футболу.

Команда з Брюсселя здобула 4 перемоги поспіль на фініші сезону та зуміла випередити Брюгге в турнірній таблиці на три залікові пункти.

Роял Юніон в сезоні-2025/2026 дебютує в Лізі чемпіонів, а Брюгге гратиме у кваліфікації за вихід в етап ліги ЛЧ.

Генк та Андерлехт гратимуть у відбірковому етапі до Ліги Європи, а Антверпен зустрінеться з Шарлеруа у матчі за право грати в Лізі конференцій.

Standings provided by Sofascore
Рояль Уніон Чемпіонат Бельгії з футболу, Ліга Жюпіле

Рояль Уніон

Рома Довбика зіграє з АЗ, Манчестер Юнайтед – з Рейндждерс у 7 турі Ліги Європи
Динамо поступилось Реал Сосьєдаду, Рома Довбика розгромила Брагу, Рейнджерс розписав мирову з Тоттенгемом в 6 турі ЛЄ
Рома Довбика прийме Атлетик, Олімпіакос Яремчука зіграє з Ліоном, Аякс проти Бешикташа: розклад 1 туру Ліги Європи
Рояль Уніон СЖ - Айнтрахт 2:2: огляд матчу
Ліверпуль - Рояль Уніон СЖ 2:0: огляд матчу

Останні новини