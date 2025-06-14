Інтер визначився із заміною Чалханоглу

Міланський Інтер визначився із заміною Хакану Чалханоглу на випадок, якщо хавбек збірної Туреччини буде проданий влітку поточного року.

Про це повідомляє Tuttosport.

За їхньою інформацією, пріоритетним варіантом для Інтера є Едерсон із Аталанти. Міланський клуб стежить за 25-річним бразильцем вже тривалий час, Аталанта хоче отримати за свого гравця 40 мільйонів євро.

Альтернативами Едерсону для Інтера є Ніколо Ровелла із Лаціо, Самуеле Річі з Торіно та Адріан Бернабе із Аталанти.

На рахунку Едерсона 5 голів і 2 асисти в 49 матчах за Аталанту в поточному сезоні.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер готовий продати Чалханоглу за 40 мільйонів євро. У послугах хавбека зацікавлений Галатасарай.