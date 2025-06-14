Інтер визначився із заміною Чалханоглу
Едерсон
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Міланський Інтер визначився із заміною Хакану Чалханоглу на випадок, якщо хавбек збірної Туреччини буде проданий влітку поточного року.
Про це повідомляє Tuttosport.
За їхньою інформацією, пріоритетним варіантом для Інтера є Едерсон із Аталанти. Міланський клуб стежить за 25-річним бразильцем вже тривалий час, Аталанта хоче отримати за свого гравця 40 мільйонів євро.
Альтернативами Едерсону для Інтера є Ніколо Ровелла із Лаціо, Самуеле Річі з Торіно та Адріан Бернабе із Аталанти.
На рахунку Едерсона 5 голів і 2 асисти в 49 матчах за Аталанту в поточному сезоні.
Раніше повідомлялося про те, що Інтер готовий продати Чалханоглу за 40 мільйонів євро. У послугах хавбека зацікавлений Галатасарай.