Інтер готовий продати Чалханоглу

Центральний півзахисник збірної Туреччини Хакан Чалханоглу може покинути Інтер влітку поточного року.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

За їхньою інформацією, до Чалханоглу є інтерес з боку клубів із Саудівської Аравії. Інтер більше не вважає 31-річного турка незамінним гравцем, і готовий продати хавбека за 40 мільйонів євро.

У разі відходу Чалханоглу Інтер планує замінити його гравцем Лаціо Ніколо Ровеллою.

Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року, коли перейшов із Мілана на правах вільного агента. Його контракт діє до літа 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку турка 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Інтер у всіх турнірах. У лютому повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Ньюкасла.