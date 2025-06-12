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Інтер готовий продати Чалханоглу

Олег Дідух — 12 червня 2025, 17:40
Інтер готовий продати Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
Getty Images

Центральний півзахисник збірної Туреччини Хакан Чалханоглу може покинути Інтер влітку поточного року.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

За їхньою інформацією, до Чалханоглу є інтерес з боку клубів із Саудівської Аравії. Інтер більше не вважає 31-річного турка незамінним гравцем, і готовий продати хавбека за 40 мільйонів євро.

У разі відходу Чалханоглу Інтер планує замінити його гравцем Лаціо Ніколо Ровеллою.

Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року, коли перейшов із Мілана на правах вільного агента. Його контракт діє до літа 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку турка 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Інтер у всіх турнірах. У лютому повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Ньюкасла.

Інтер Мілан Хакан Чалханоглу

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