Інтер готовий продати Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
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Центральний півзахисник збірної Туреччини Хакан Чалханоглу може покинути Інтер влітку поточного року.
Про це повідомляє Sport Mediaset.
За їхньою інформацією, до Чалханоглу є інтерес з боку клубів із Саудівської Аравії. Інтер більше не вважає 31-річного турка незамінним гравцем, і готовий продати хавбека за 40 мільйонів євро.
У разі відходу Чалханоглу Інтер планує замінити його гравцем Лаціо Ніколо Ровеллою.
Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року, коли перейшов із Мілана на правах вільного агента. Його контракт діє до літа 2027 року.
У поточному сезоні на рахунку турка 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Інтер у всіх турнірах. У лютому повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Ньюкасла.