Президент Інтера заперечує причетність клубу до суддівського скандалу

Президент міланського Інтера Джузеппе Маротта напередодні матчу 34 туру Серії А проти Торіно заперечив причетність клубу до розслідування міланської прокуратури щодо діяльності Джанлуки Роккі, який був відповідальним за призначення суддів на матчі чемпіонату Італії.

Слова функціонера наводить InterHub.

"Ми дізнаємося про все з преси, і все це нас дивує. У нас немає улюблених чи неулюблених арбітрів, ми знаємо, що діяли максимально коректно, і це має заспокоїти всіх. Минулого року, об'єктивно кажучи, ми стикалися з суддівськими помилками не на нашу користь, які були визнані керівництвом арбітражу, як-от у матчі Інтер – Рома. Сьогодні ми тут, думаючи про цей чемпіонат, і я спокійний, бо Інтер не має до цього стосунку і не матиме його й у майбутньому. Що стосується угоди з Роккі на Сан-Сіро, як стверджує прокуратура? Я здивований, бо не бачу в цьому жодного сенсу. Ми дізналися про все з преси. Хочу заспокоїти всіх уболівальників. Ми тут, щоб поборотися за чемпіонський титул, і хочемо здобути цей заслужений титул. Ми завжди діяли з максимальною чесністю", – заявив Маротта.

Нагадаємо, одним із основних епізодів розслідування є нібито датована 2 квітня 2025 року домовленість між Роккі та неназваними представниками керівництва Інтера щодо того, щоби на матчі міланців у кінцівці сезону не призначали "небажаного" арбітра Даніеле Довері.

Після того Довері ще двічі обслуговував матчі Інтера наприкінці сезону: проти Парми в Серії А та проти Мілана у півфіналі Кубку Італії.