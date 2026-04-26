Керівник італійського суддівського цеху покинув свою посаду через звинувачення у шахрайстві

Джанлука Роккі покинув посаду відповідального за призначення суддів на матчі Серії А та Серії В.

Про це повідомляє Football Italia.

Напередодні стало відомо, що Роккі є головним фігурантом розслідування міланської прокуратури. Функціонера звинувачують у тиску на арбітрів VAR, а також у тому, що наприкінці сезону-2024/25 він призначав на матчі Інтера "бажаних" міланським клубом суддів.

Роккі підкреслив, що самостійно усунув себе з посади, при чому, йдеться про тимчасове усунення на період проведення слідства.

"У зв'язку з поточною ситуацією, я ухвалив рішення негайно самоусунутися з посади. Я впевнений, що вийду з цієї ситуації невинним і ще сильнішим", – заявив Роккі.

Окрім Роккі, у відставку подав супервайзер VAR Андреа Джервазоні. Його звинувачують у тиску на арбітрів VAR у матчі Серії В Салернітана – Модена, який відбувся 8 березня 2025 року.