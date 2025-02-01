Вільярреал орендував захисника Інтера

Вільярреал орендував флангового захисника міланського Інтера та збірної Канади Теджона Б’юкенена.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

𝐓𝐚𝐣𝐨𝐧 𝐁𝐮𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐣𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐂𝐅



The Yellows have agreed a deal with Inter for the Canadian player, who will play for the club for the rest of the 2024/25 season



Welcome, Tajon 💛! — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) February 1, 2025

Орендна угода розрахована до завершення поточного сезону, в ній буде прописана опція викупу. За інформацією Фабріціо Романо, оренда Б’юкенена обійдеться Вільярреалу в 1 мільйон євро, викуп – ще у 13 мільйонів. У складі своєї нової команди захисник виступатиме під 9-м номером.

Б’юкенен перейшов у Інтер рік тому з Брюгге за 7,3 мільйона євро, проте так і не зумів закріпитися в основі міланського клубу. У поточному сезоні 24-річний канадець взяв участь у 7 матчах в усіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 163 хвилини. Старт сезону він пропустив через перелом великої гомілкової кістки.

Очікується, що на заміну Б’юкенену Інтер орендує у Роми польського захисника Ніколу Залевскі.

Раніше чемпіони Італії відправили в оренду в Монцу центрального захисника Томаса Паласіоса.