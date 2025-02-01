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Вільярреал орендував захисника Інтера

Олег Дідух — 1 лютого 2025, 13:15
Вільярреал орендував захисника Інтера
Теджон Б'юкенен
ФК Вільярреал

Вільярреал орендував флангового захисника міланського Інтера та збірної Канади Теджона Б’юкенена.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Орендна угода розрахована до завершення поточного сезону, в ній буде прописана опція викупу. За інформацією Фабріціо Романо, оренда Б’юкенена обійдеться Вільярреалу в 1 мільйон євро, викуп – ще у 13 мільйонів. У складі своєї нової команди захисник виступатиме під 9-м номером.

Б’юкенен перейшов у Інтер рік тому з Брюгге за 7,3 мільйона євро, проте так і не зумів закріпитися в основі міланського клубу. У поточному сезоні 24-річний канадець взяв участь у 7 матчах в усіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 163 хвилини. Старт сезону він пропустив через перелом великої гомілкової кістки.

Очікується, що на заміну Б’юкенену Інтер орендує у Роми польського захисника Ніколу Залевскі.

Раніше чемпіони Італії відправили в оренду в Монцу центрального захисника Томаса Паласіоса.

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