Зірка Баварії може продовжити кар’єру в Арсеналі

Півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Леон Горецка може продовжити кар'єру в лондонському Арсеналі.

Про це повідомляє Goal.com.

Контракт Горецки з Баварією діє до кінця поточного сезону. Наприкінці січня уже стало відомо, що 31-річний хавбек покине чемпіонів Німеччини влітку.

Саме Арсенал є найбільш імовірним варіантом продовження кар'єри для німця, який мріє спробувати свої сили в АПЛ. Також у підписанні Горецки зацікавлений міланський Інтер. Попри те, що АПЛ для Леона є пріоритетним варіантом продовження кар'єри, пропозиції з Італії він також готовий розглянути.

У поточному сезоні на рахунку Горецки 2 голи в 32 матчах за Баварію в усіх турнірах. Його трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро.