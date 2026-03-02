Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зірка Баварії може продовжити кар’єру в Арсеналі

Олег Дідух — 2 березня 2026, 16:42
Зірка Баварії може продовжити кар’єру в Арсеналі
Леон Горецка
ФК Баварія

Півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Леон Горецка може продовжити кар'єру в лондонському Арсеналі.

Про це повідомляє Goal.com.

Контракт Горецки з Баварією діє до кінця поточного сезону. Наприкінці січня уже стало відомо, що 31-річний хавбек покине чемпіонів Німеччини влітку.

Саме Арсенал є найбільш імовірним варіантом продовження кар'єри для німця, який мріє спробувати свої сили в АПЛ. Також у підписанні Горецки зацікавлений міланський Інтер. Попри те, що АПЛ для Леона є пріоритетним варіантом продовження кар'єри, пропозиції з Італії він також готовий розглянути.

У поточному сезоні на рахунку Горецки 2 голи в 32 матчах за Баварію в усіх турнірах. Його трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро.

Горецка Арсенал Лондон Інтер Мілан Баварія Мюнхен

Горецка

Горецка влітку залишить Баварію вільним агентом
Півзахисник Баварії хоче перейти у Барселону
Горецка може перейти в Наполі – ЗМІ
Двоє гравців Баварії пропустили тренування
Довів свою важливість, – директор Баварії висловився про Горецку

Останні новини