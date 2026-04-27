Чемпіон Футбол

Один з основних півзахисників Інтера ризикує пропустити залишок сезону через травму

Олексій Мурзак — 27 квітня 2026, 22:05
Один з основних півзахисників Інтера ризикує пропустити залишок сезону через травму
Хакан Чалханоглу
Getty Images

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу ризикує більше не зіграти у поточному сезоні через травму.

Про це повідомляє Football Italia.

У футболіста діагностували розтягнення камбалоподібного м'яза лівої ноги. Його стан оцінюватимуть у найближчі дні.

Зазначається, що пошкодження може завадити Чалханоглу взяти участь у вирішальному матчі Кубку Італії проти Лаціо, який відбудеться 13 травня.

У поточній кампанії 32-річний хавбек провів за Інтер 30 матчів у всех турнірах, у яких забив 12 голів та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що бразильський фланговий захисник міланського Інтера Луїс Енріке отримав м'язову травму на тренуванні команди.

Інтер Мілан Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

