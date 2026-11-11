Інтер веде перемовини щодо нового контракту з форвардом збірної Франції – інсайдер

Нападник збірної Франції Маркус Тюрам відхилив першу пропозицію міланського Інтера щодо продовження контракту.

Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

"Нерадзуррі" запропонували 29-річному форварду угоду зі зменшеними фінансовими умовами.

Чинний контракт Тюрама з грандом Серії А розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро. Наразі зарплата Маркуса складає 6,5 мільйона євро на рік плюс бонуси.

Нагадаємо, що француз виступає за Інтер із липня 2023-го. Відтоді провів у футболці "чорно-синіх" 154 матчі, у яких відзначився 57 голами та 36 асистами. Разом із командою завоював 4 титули.

У поточному сезоні-2026/27 вже взяв участь у 14-ти іграх міланського клубу в усіх турнірах (6 м'ячів і 4 гольові передачі). Натомість його клуб із 28 очками посідає друге місце після 11-ти турів Серії А, поступаючись лише одним пунктом лідеру, яким є Лаціо.

10 листопада стало відомо, що лідер Інтера залишив табір збірної Франції через травму правого підколінного сухожилля.