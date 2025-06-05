Інтер визначився з новим тренером. Це ексгравець команди

Новим головним тренером Інтера, найімовірніше, стане Крістіан Ківу.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Пріоритетною кандидатурою для Інтера на заміну Сімоне Індзагі був Сеск Фабрегас, проте Комо відмовився відпускати свого головного тренера. Після цього Інтер переключився на кандидатуру Ківу.

44-річний румунський фахівець уже поставив на паузу свої переговори щодо нового контракту з Пармою, а "хрестоносці" вже почали пошуки нового тренера.

Ківу виступав за Інтер у 2007 – 2014 роках. У період з 2018 до 2024 року тренував молодіжні команди Інтера різних вікових категорій.

Парму він очолює з лютого поточного року, це його перший тренерський досвід на дорослому рівні. У 13 матчах на чолі пармезанців Ківу здобув 3 перемоги, 7 разів зіграв унічию та зазнав 3 поразок.