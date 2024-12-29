Тюрам: Інтер – страшна команда
Нападник Інтера Маркус Тюрам висловився про свою команду та підкреслив, що "змії" – один з топклубів світу.
Слова француза наводить Eurofoot.
"Я вважаю Інтер одним з найсильніших клубів Європи. Ми – страшна команда.
Не бачу команд, що сильніше за нас. У Лізі чемпіонів є 5-6 клубів, що виділяються на тлі інших, і ми один з них", – вважає Тюрам.
У сезоні-2024/25 форвард зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 13 голів та віддав шість результативних передач.
Після 17 зіграних матчів "нерадзуррі" знаходяться на другому місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 40 очок та гру в запасі порівняно з Аталантою (41 заліковий бал).
В наступному матчі Інтер зустрінеться саме з "богинею" – матч відбудеться другого січня в межах півфіналу Суперкубка Італії.
Раніше Лаутаро Мартінес похвалив Інтер та відзначив командний дух своїх товарищів.