Тюрам: Інтер – страшна команда

Нападник Інтера Маркус Тюрам висловився про свою команду та підкреслив, що "змії" – один з топклубів світу.

Слова француза наводить Eurofoot.

"Я вважаю Інтер одним з найсильніших клубів Європи. Ми – страшна команда. Не бачу команд, що сильніше за нас. У Лізі чемпіонів є 5-6 клубів, що виділяються на тлі інших, і ми один з них", – вважає Тюрам.

🔵⚫️ Marcus Thuram: "I consider Inter one of the super greats in Europe. We are a scary team."



"I don't see clubs superior to us, not even one. There are 5-6 stronger in Champions League than the others. And we are among them." (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/r9CW52aJAo — EuroFoot (@eurofootcom) December 28, 2024

У сезоні-2024/25 форвард зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 13 голів та віддав шість результативних передач.

Після 17 зіграних матчів "нерадзуррі" знаходяться на другому місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 40 очок та гру в запасі порівняно з Аталантою (41 заліковий бал).

В наступному матчі Інтер зустрінеться саме з "богинею" – матч відбудеться другого січня в межах півфіналу Суперкубка Італії.

Раніше Лаутаро Мартінес похвалив Інтер та відзначив командний дух своїх товарищів.