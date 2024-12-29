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Тюрам: Інтер – страшна команда

Володимир Максименко — 29 грудня 2024, 14:53
Тюрам: Інтер – страшна команда
Маркус Тюрам
AP News

Нападник Інтера Маркус Тюрам висловився про свою команду та підкреслив, що "змії" – один з топклубів світу.

Слова француза наводить Eurofoot.

"Я вважаю Інтер одним з найсильніших клубів Європи. Ми – страшна команда.

Не бачу команд, що сильніше за нас. У Лізі чемпіонів є 5-6 клубів, що виділяються на тлі інших, і ми один з них", – вважає Тюрам.

У сезоні-2024/25 форвард зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 13 голів та віддав шість результативних передач.

Після 17 зіграних матчів "нерадзуррі" знаходяться на другому місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 40 очок та гру в запасі порівняно з Аталантою (41 заліковий бал).

В наступному матчі Інтер зустрінеться саме з "богинею" – матч відбудеться другого січня в межах півфіналу Суперкубка Італії.

Раніше Лаутаро Мартінес похвалив Інтер та відзначив командний дух своїх товарищів.

Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

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