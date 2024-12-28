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Лаутаро: Інтер – неймовірна команда, яка б'ється один за одного

Володимир Максименко — 28 грудня 2024, 22:25
Лаутаро: Інтер – неймовірна команда, яка б'ється один за одного
Лаутаро Мартінес
sempreinter.com

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував перемогу над Кальярі в межах Серії А.

Слова форварда наводить Tuttosport.

"Ми тренуємось та граємо заради трофеїв для Інтера. Я задоволений перемогою над Кальярі – це команда, яка вміє боротись.

Голи важливі для мене, але найголовніше – перемога команди. Моє завдання – виходити на поле та виконувати завдання тренера. Інтер – неймовірний колектив, який б'ється один за одного", – розповів аргентинець.

У сезоні-2024/25 Лаутаро зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.

В наступному матчі "змії" зіграють проти Аталанти в межах півфіналу Суперкубку Італії. Поєдинок відбудеться другого січня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що результати інших матчів 18 туру Серії А доступні на сайті Чемпіон.

Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Лаутаро Мартінес

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